К 225-летию Пушкина будет создан цифровой ресурс о творчестве поэта - Путин
19:00 06.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2024 году будет создан цифровой ресурс о творчестве Александра Пушкина.
"До конца июня будет издан соответствующий указ, в нем в том числе должны быть предусмотрены меры поддержки всех пушкинских музеев, и тех, которые работают давно, и тех, которые созданы недавно, а также создание цифрового научно- просветительского ресурса, посвященного творчеству Александра Сергеевича Пушкина", - заявил Путин в субботу на встрече с деятелями культуры.
Глава государства напомнил, что в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта. "Готовиться к этому торжеству мы, разумеется, будем заранее", - заверил президент. Обращаясь к участвующему во встрече директору Государственного мемориального историко- литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгию Василевичу, Путин выразил надежду на то, что им еще многое удастся совместно сделать к этому юбилею. Причем, по словам президента, речь идет не только о нуждах музеев и их специалистов. Он заверил, что результаты такой работы смогут ощутить все граждане РФ и других стран, ценящие творчество Пушкина. "Мы об этом тоже еще поговорим", - пообещал Путин.
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