В Клайпеду прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии

20:00 Источник: Эхо Москвы

В литовский порт Клайпеда прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии. Далее сырье отправят по железной дороге, рассказали в концерне «Белнефтехим». В Минске отметили, что это уже 12-я поставка нефти танкерами от альтернативных продавцов. Общий объем полученной таким образом нефти превысил 1 млн тонн.

Республика начала поиск других источников поставки нефти с конца прошлого года после того, как не удалось договориться с Москвой о новой цене на сырье. Эхо Москвы