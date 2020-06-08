В Клайпеду прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии
20:00 06.06.2020 Источник: Эхо Москвы
В литовский порт Клайпеда прибыл первый танкер с американской нефтью для Белоруссии. Далее сырье отправят по железной дороге, рассказали в концерне «Белнефтехим». В Минске отметили, что это уже 12-я поставка нефти танкерами от альтернативных продавцов. Общий объем полученной таким образом нефти превысил 1 млн тонн.
Республика начала поиск других источников поставки нефти с конца прошлого года после того, как не удалось договориться с Москвой о новой цене на сырье. Эхо Москвы
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