Страны ОПЕК+ одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти до конца июля
20:30 06.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры ОПЕК+ одобрили продление текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти до конца июля, но без участия Мексики. Таким образом, общая квота должна составить 9,6 млн баррелей в сутки. Однако в коммюнике цифра указана не будет, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.
"Решение согласовали окончательно, как в резолюции ОПЕК. В коммюнике конкретной цифры указано не будет", - отметил собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своем Twitter. Он также указал, что решение включает пункт, согласно которому страны, не выполнившие договоренности по сокращению добычи на 100%, должны сделать это в ближайшие месяцы.
Новости
- 13:05 08.06.2020
- Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
- 13:00 08.06.2020
- Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
- 12:32 08.06.2020
- ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
- 12:20 08.06.2020
- В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
- 12:05 08.06.2020
- Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
- 12:00 08.06.2020
- В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
- 11:32 08.06.2020
- Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
- 11:20 08.06.2020
- Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
- 11:19 08.06.2020
- Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
- 11:09 08.06.2020
- Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать