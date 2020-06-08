Данные по распространению коронавируса в России на 7 июня
10:50 07.06.2020 Источник: Интерфакс
В РФ зарегистрировано почти 9 тыс. человек с коронавирусом за сутки, из них почти 3,5 тыс. - без симптомов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 984 в 84 регионах, из них 1956 - в Москве. Выявлено 3458 (38,5%) человек с коронавирусом без клинических проявлений", - говорится в заявлении оперштаба.
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,2 тыс. Темп прироста также остается незначительным - около 2%.
За последние сутки умерли 134 человека, из них в Москве - 55. За весь период скончались 5 859 человек.
За последние сутки выписано 5 343 человека, из них в Москве - 2283. За весь период выписано 226 731 человек.
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