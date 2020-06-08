Глава МИД ФРГ обвинил Дональда Трампа в популизме
10:20 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД ФРГ Хайко Маас упрекнул президента США Дональда Трампа в популизме и поляризации американского общества. Об этом германский министр заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд ам зонтаг".
"В США во время освещения протестов часто преследовали и нападали на журналистов. Трамп называл журналистов врагами народа и низшей жизненной формой", - сказал он. "Так, мы знаем, поступают популисты во всем мире: они настраивают [общество] против отдельных групп и пытаются тем самым мобилизовать собственных сторонников", - заметил Маас. По мнению министра, "это крайне опасно".
Маас подчеркнул, что считает ошибочным, когда в очень напряженной ситуации власти угрожают применением еще большего насилия. "Демократы должны всегда примирять, а не раскалывать общество", - сказал он. Глава МИД ФРГ также сообщил, что пока на его критику действий Трампа "не было никакой реакции" со стороны Вашингтона. "Но я уверен, что независимо от того, кто сидит в Белом доме, наше партнерство с США настольно тесно и несокрушимо, что оно выдержит критику", - добавил Маас.
Германский министр выразил опасение, что предвыборная борьба внесет еще больший раскол в американское общество. "Это не сулит ничего хорошего", - считает он. "Уже и так слишком много внешнеполитических кризисов и конфликтов", - сказал глава МИД.
Одновременно Маас напомнил, что "расизм - это проблема не только США". "В Германии живут 30 тыс. правых экстремистов", - отметил он.
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