Все регионы Китая перешли на низкий уровень эпидемической угрозы

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь в воскресенье понизили уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с коронавирусом нового типа во всех частях региона со среднего до низкого. Теперь на территории КНР не осталось ни одного региона с высоким или средним уровнем угрозы.

"С 7 июня уровень угрозы в районе Фэнмань города Цзилинь понижен с высокого до низкого. В районах Чанъи и Чуаньин он скорректирован со среднего на низкий", - указывается в заявлении властей региона.