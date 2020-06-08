В Китае рассчитывают на сотрудничество с Россией в разработке вакцины против COVID-19
09:20 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай планирует сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая" заявил, отвечая на вопрос корр. ТАСС, заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
"Перед лицом эпидемии Китай и Россия как всеобъемлющие стратегические партнеры в новую эпоху действовали сообща против COVID-19. В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутому руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины. Так наши страны вместе внесут свой вклад в мировую борьбу с эпидемией", - указал он.
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