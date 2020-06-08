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НОВОСТИ

Данные по распространению коронавируса в мире на 7 июня

12:35 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей в мире, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в воскресенье достигло 400 013. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 109,8 тыс.), Великобританию (почти 40,6 тыс.) и Бразилию (более 35,9 тыс.). К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 6,9 млн человек.

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