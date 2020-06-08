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Британцы переправили Скрипалей в Новую Зеландию - СМИ

13:30 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами. Об этом сообщила в воскресенье газета "Санди таймс" со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили "помощь для того, чтобы начать новую жизнь". В прошлом году британские СМИ сообщали о том, что отца и дочь могут переселить в одну из стран, входящих в разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes). Помимо Великобритании, это Австралия, Канада, Новая Зеландия и США. До этого "Санди таймс" писала о том, что британская разведка обсуждает с коллегами из ЦРУ возможность переправить Скрипалей в США.

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