0
0
1087
НОВОСТИ

В Белоруссии проходят пикеты в поддержку кандидатов, оппозиционных Лукашенко

13:45 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пикеты сторонников оппозиционных действующему главе белорусского государства кандидатов в президенты проходят в Минске и других городах Белоруссии там, где организован сбор подписей в их поддержку. Прямую интернет-трансляцию с мероприятий ведет ряд негосударственных средств массовой информации.

Так, в центре Минска на площади у Комаровского рынка проводятся пикеты поддерживающих выдвижение Светланы Тихановской, супруг которой был задержан 29 мая в Гродно по делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. К столам сборщиков подписей выстроились небольшие очереди белорусских избирателей. В этот раз желающих подписаться меньше, чем 31 мая, когда в очереди стояло несколько сотен человек.

Несмотря на проведение протестных акций в рамках этой предвыборной кампании, президент Александр Лукашенко считает, что в преддверии новых президентских выборов в республике не появилось нового протестного движения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
15
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
32
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
83
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
115
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
128
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
145
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
161
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
181
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
197
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
190

Возврат к списку