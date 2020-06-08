В Белоруссии проходят пикеты в поддержку кандидатов, оппозиционных Лукашенко

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пикеты сторонников оппозиционных действующему главе белорусского государства кандидатов в президенты проходят в Минске и других городах Белоруссии там, где организован сбор подписей в их поддержку. Прямую интернет-трансляцию с мероприятий ведет ряд негосударственных средств массовой информации.

Так, в центре Минска на площади у Комаровского рынка проводятся пикеты поддерживающих выдвижение Светланы Тихановской, супруг которой был задержан 29 мая в Гродно по делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. К столам сборщиков подписей выстроились небольшие очереди белорусских избирателей. В этот раз желающих подписаться меньше, чем 31 мая, когда в очереди стояло несколько сотен человек.

Несмотря на проведение протестных акций в рамках этой предвыборной кампании, президент Александр Лукашенко считает, что в преддверии новых президентских выборов в республике не появилось нового протестного движения.

