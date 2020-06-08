В Нью-Йорке отменен комендантский час
15:50 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил не продлевать истекший в воскресенье срок действия комендантского часа в крупнейшем городе США. Об этом де Блазио сообщил в своем "Твиттере".
"Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно. Вчера и минувшей ночью [население] города показало себя с наилучшей стороны", - написал градоначальник.
При этом он напомнил, что в предстоящий понедельник Нью- Йорк приступает к первой фазе отмены санитарно- эпидемиологических мер, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. "Мы завтра сделаем первый крупный шаг. Будьте осторожны и заботьтесь друг о друге", - написал мэр.
По данным телекомпании Си-эн-эн, минувшей ночью во время демонстраций в мегаполисе были задержаны более десяти человек. Этот показатель составлял 40 человек в ночь на субботу, 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.
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