Виктория Скрипаль сказала, что ее родственники не могли переехать из Великобритании в Новую Зеландию

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия не могли переехать из Великобритании в Новую Зеландию из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.

Ранее информацию о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию опубликовала газета "Санди таймс" со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании. По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили "помощь для того, чтобы начать новую жизнь".

"Сергей и Юля всегда заявляли, что у них очень пошатнулось здоровье, они находятся под пристальным наблюдением врачей. Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" - поинтересовалась Виктория Скрипаль.

Она также отметила, что Новая Зеландия - слишком маленькая страна, чтобы в ней двое известных людей могли бы оставаться незамеченными. "Невозможно, чтобы никто об этом не знал, даже если сделали кучу пластических операций, что при здоровье Сергея Викторовича вообще невозможно, потому что у человека сахарный диабет", - добавила Скрипаль.