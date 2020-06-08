Виктория Скрипаль сказала, что ее родственники не могли переехать из Великобритании в Новую Зеландию
15:15 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия не могли переехать из Великобритании в Новую Зеландию из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.
Ранее информацию о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию опубликовала газета "Санди таймс" со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании. По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили "помощь для того, чтобы начать новую жизнь".
"Сергей и Юля всегда заявляли, что у них очень пошатнулось здоровье, они находятся под пристальным наблюдением врачей. Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" - поинтересовалась Виктория Скрипаль.
Она также отметила, что Новая Зеландия - слишком маленькая страна, чтобы в ней двое известных людей могли бы оставаться незамеченными. "Невозможно, чтобы никто об этом не знал, даже если сделали кучу пластических операций, что при здоровье Сергея Викторовича вообще невозможно, потому что у человека сахарный диабет", - добавила Скрипаль.
НОВОСТИ
- 13:05 08.06.2020
- Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
- 13:00 08.06.2020
- Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
- 12:32 08.06.2020
- ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
- 12:20 08.06.2020
- В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
- 12:05 08.06.2020
- Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
- 12:00 08.06.2020
- В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
- 11:32 08.06.2020
- Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
- 11:20 08.06.2020
- Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
- 11:19 08.06.2020
- Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
- 11:09 08.06.2020
- Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать