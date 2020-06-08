Коронавирусом заразился главный раввин России

17:15 Источник: НГ-Online

В еврейской общине России сообщают, что у главного раввина Берла Лазара обнаружен коронавирус новго типа. "Всем интересующимся сообщаю: у раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей.

Состояние, не вызывающее особых опасений", - написал в соцсети глава Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин. Напомним, что первые заболевшие COVID-19 в еврейской общине России появились в начале марта, после празднования Пурима. Коронавирусную инфекцию перенес раввин московской синагоги Исаак Коган. ФЕОР была среди первых религиозных организаций страны, которая закрыла молитвенные дома для посещения верующими. До сих пор сохраняются ограничения на посещение синагог.

В пресс-службе ФЕОР рассказали "НГ", что в настоящий момент пятеро членов еврейской общины лечатся от коронавирусной инфекции в стационаре, еще 10 человек борются с заболеванием дома.



Андрей Мельников

