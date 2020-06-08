Трамп приказал вывести силы Нацгвардии США из Вашингтона

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Дональд Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии США, переброшенных туда из-за протестов, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода [бойцов] из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться при необходимости", - написал в воскресенье глава Белого дома в "Твиттере".