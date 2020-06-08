Пикеты в Белоруссии не прошли без задержаний

18:37 Источник: Интерфакс

В воскресенье во многих городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей за выдвижение претендентов на пост президента, как и в прошлые выходные не обошлось без задержаний, сообщают правозащитники.

В частности, в Минске задержано как минимум десть человек, информирует незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". В Гомеле на данный момент известно о троих задержанных.

Среди лиц, задержанных в Минске, - оппозиционный политик, один из лидеров партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец. "Павел Северинец задержан возле своего дома. Люди пытались отбить его и не давали выехать микроавтобусу, в который погрузили Павла", - говорится в сообщении "Весны".

Среди задержанных также несколько кандидатов, инициативные группы которых не зарегистрировали в ЦИК, в том числе Ольга Николайчик, Вероника Мищенко, Александр Гречишников, Валентин Фролов.