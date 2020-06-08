В Германии предлагают создать "НАТО" в области здравоохранения
20:23 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил создать европейский альянс по оказанию взаимной поддержки во время таких кризисов, как пандемия COVID-19. Об этом он заявил в интервью газете "Рейнише пост", выдержки из которого опубликованы в воскресенье.
"Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения", - сказал Шпан. По его словам, чтобы оказать быструю и эффективную помощь, следует разработать единые структуры, к которым могли бы прибегнуть эксперты, врачи и которые позволили бы мобилизовать ресурсы.
Министр отметил, что хотел бы расширить деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и создать из него подобие общеевропейского института вирусологии.
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