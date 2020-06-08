0
0
920
НОВОСТИ

Журналисты нашли новых свидетелей крушения "Боигна" в Украине

21:20 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media ("Бонанза медиа") Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа "Боинга". Это следует из видеозаписи со свидетельствами очевидцев, которое в воскресенье опубликовано на канале журналистов в "Ютьюб".

"Вспышки, взрыва я не видел, - рассказал журналистам житель поселка Ольховчик Роман. - Я звук слышал, хлопки <...>, и потом истребитель пошел в сторону Дебальцево. Все, второго самолета я не видел. Как потом говорили, был второй. Я не знаю, я видел один самолет. <...> Мы потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили".

"Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты, - рассказал другой очевидец по имени Борис. - Видел один, точно видел. Второй, как бы слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло. Минуты две прошло, над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след. От чего - не знаю. Но он был как бы горизонтально. <...> И увидел, уже из-за облаков падал самолет. Падал, как листья с дерева".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
0
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
21
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
74
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
108
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
121
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
137
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
158
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
177
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
191
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
187

Возврат к списку