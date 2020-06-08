Журналисты нашли новых свидетелей крушения "Боигна" в Украине
21:20 07.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media ("Бонанза медиа") Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа "Боинга". Это следует из видеозаписи со свидетельствами очевидцев, которое в воскресенье опубликовано на канале журналистов в "Ютьюб".
"Вспышки, взрыва я не видел, - рассказал журналистам житель поселка Ольховчик Роман. - Я звук слышал, хлопки <...>, и потом истребитель пошел в сторону Дебальцево. Все, второго самолета я не видел. Как потом говорили, был второй. Я не знаю, я видел один самолет. <...> Мы потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили".
"Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты, - рассказал другой очевидец по имени Борис. - Видел один, точно видел. Второй, как бы слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло. Минуты две прошло, над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след. От чего - не знаю. Но он был как бы горизонтально. <...> И увидел, уже из-за облаков падал самолет. Падал, как листья с дерева".
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