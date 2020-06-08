При проверке Верховного суда и Мосгорсуда найдены нарушения в расходовании бюджета на 5,2 млрд рублей
07:50 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
Счетная палата проверила, как в 2019 году расходовали бюджет Конституционный и Верховный суды, в том числе судебный департамент при ВС и подведомственный ему Московский городской суд. "Основные нарушения и недостатки выявлены в судебном департаменте и Московском городском суде - всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Значительная доля недостатков связана с реализацией Федеральной адресной инвестпрограммой в рамках ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", по которой судебный департамент исполняет полномочия госзаказчика.
"В частности, не обеспечен своевременный ввод 12 объектов капитального строительства по ФЦП, расходы по ним на 1 января 2020 года составили 4,2 млрд рублей. По 7 объектам не разработана и не утверждена проектная документация. Речь идет о строительстве зданий для размещения районных и городских судов в субъектах РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Счетной палаты, судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом, которое находится в пользовании его подведомственных структур. "Всего в 2019 году ведомство не учло или учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 млн рублей", - отмечает Счетная палата.
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