0
0
351
НОВОСТИ

После статьи об использовании войск против демонстрантов редактор "Нью-Йорк таймс" ушел в отставку

07:40 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из ключевых редакторов американской газеты "Нью-Йорк таймс" был вынужден в воскресенье уйти в отставку за то, что разрешил опубликовать авторскую заметку сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас) в поддержку идеи задействования войск против участников демонстраций протеста в городах США. Об этом объявило руководство самого издания и компания The New York Times Company.

"Редактор редакционной колонки Джеймс Беннет ушел в отставку после полемики, вызванной публикацией авторской заметки сенатора Тома Коттона, который призывал использовать военную силу против протестующих в американских городах", - говорится в "Твиттере" газеты. Ее руководство сочло, что Беннет при всех своих неоспоримых профессиональных достоинствах "не сможет возглавлять команду на следующем этапе требуемых преобразований".

Авторская заметка сенатора была опубликована под заголовком "Отправьте войска". "Только одно восстановит порядок на улицах наших городов - подавляющая демонстрация силы для разгона, задержания и в конечном счете сдерживания нарушителей закона", - написал Коттон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
15
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
32
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
83
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
115
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
128
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
145
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
161
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
181
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
197
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
190

Возврат к списку