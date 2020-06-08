После статьи об использовании войск против демонстрантов редактор "Нью-Йорк таймс" ушел в отставку

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из ключевых редакторов американской газеты "Нью-Йорк таймс" был вынужден в воскресенье уйти в отставку за то, что разрешил опубликовать авторскую заметку сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас) в поддержку идеи задействования войск против участников демонстраций протеста в городах США. Об этом объявило руководство самого издания и компания The New York Times Company.

"Редактор редакционной колонки Джеймс Беннет ушел в отставку после полемики, вызванной публикацией авторской заметки сенатора Тома Коттона, который призывал использовать военную силу против протестующих в американских городах", - говорится в "Твиттере" газеты. Ее руководство сочло, что Беннет при всех своих неоспоримых профессиональных достоинствах "не сможет возглавлять команду на следующем этапе требуемых преобразований".

Авторская заметка сенатора была опубликована под заголовком "Отправьте войска". "Только одно восстановит порядок на улицах наших городов - подавляющая демонстрация силы для разгона, задержания и в конечном счете сдерживания нарушителей закона", - написал Коттон.