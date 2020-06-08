400 курсантов МЧС РФ примут в параде Победы на Красной площади

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две парадные роты курсантов МЧС РФ по 200 человек в каждой примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС представят две парадные роты по 200 человек. В парадный расчет входят курсанты пяти курсов командно- инженерного факультета Академии гражданской защиты (АГЗ), знаменная группа МЧС России, знаменные группы других академий ведомства и знаменная группа исторических знамен, в составе которых - офицеры министерства", - сказали в пресс-службе.

В параде будут участвовать отличники учебы, строевой подготовки и служебной деятельности. Многие из них уже 2-3 раза принимали участие в параде на Красной площади. Всего парадные расчеты МЧС участвуют в парадах Победы в 19-й раз. "Это пятый парад, в котором я принимаю участие. И каждый раз я испытываю непередаваемое чувство гордости за свою страну. Четыре моих прадеда участвовали в Великой Отечественной войне, и я стремлюсь быть достойным этой памяти. Участие в параде Победы очень важно для каждого курсанта, поэтому мы очень стараемся и выкладываемся по максимуму", - цитируют в ведомстве курсанта пятого курса АГЗ Дмитрия Лихачева.