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НОВОСТИ

Около 2,8 тыс. куб. м водонефтяной смеси собрано из водоемов под Норильском

08:50 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Из водоемов под Норильском после разлива дизельного топлива на местной ТЭЦ-3 собрано около 2,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

"Мы собрали 2 776 кубометров. Объемы будем увеличивать", - сказал он.

По его словам, за минувшие сутки было откачено более 1 тысячи кубометров водонефтяной смеси. Он напомнил, что территория ЧС разделена на два участка. Первый - это территория самой ТЭЦ, оттуда убрано 5,4 тыс. куб. м загрязненного грунта и откачено 200 куб. м смести. Второй участок - это территория водоемов.

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