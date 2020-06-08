Данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июня
09:00 08.06.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июня, превысило 7 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, в мире заражены 7 009 065 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,942 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (691,7 тысячи человек), Россия (467 тысяч) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (287,6 тысячи), впервые оказалась в рейтинге Индия (257,4 тысячи).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 110 514 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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