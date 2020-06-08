Стоимость барреля Brent превысила $43

09:05 Источник: РБК

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя.

Выросла и стоимость техасской WTI. Также впервые с 6 марта котировки превысили отметку в $40 за баррель. РБК