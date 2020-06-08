В РФ предложили ввести минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили ввести в РФ минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей. По задумке авторов, такая система необходима при заключении срочного договора на условиях неполного рабочего дня.

Соответствующий законопроект направили в правительство парламентарии от ЛДПР. При этом минимальная зарплата подлежит индексации раз в год исходя из роста потребительских цен за предыдущий год, передает РИА Новости.

Депутаты поясняют, что согласно МРОТ, часовая ставка в России составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. По мнению депутатов, увеличение этой суммы до 150 рублей поможет довести уровень доходов работающих граждан до позиций индустриально развитых стран. Говорит Москва