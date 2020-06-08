0
0
296
НОВОСТИ

В РФ предложили ввести минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей

09:20 08.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили ввести в РФ минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей. По задумке авторов, такая система необходима при заключении срочного договора на условиях неполного рабочего дня.

Соответствующий законопроект направили в правительство парламентарии от ЛДПР. При этом минимальная зарплата подлежит индексации раз в год исходя из роста потребительских цен за предыдущий год, передает РИА Новости.

Депутаты поясняют, что согласно МРОТ, часовая ставка в России составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. По мнению депутатов, увеличение этой суммы до 150 рублей поможет довести уровень доходов работающих граждан до позиций индустриально развитых стран.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
0
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
21
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
74
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
108
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
121
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
137
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
158
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
177
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
191
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
187

Возврат к списку