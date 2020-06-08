Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с российским гражданством

10:00 Источник: Известия

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Соответствующие консультации проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили «Известия».

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сказано в отчете Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.