В Новой Зеландии снимают все ограничения из-за коронавируса

10:05 Источник: Эхо Москвы

Новая Зеландия снимает все ограничения из-за коронавируса. Это объявила премьер-министр страны Джасинда Арден. Она пояснила, что инфекция в стране полностью побеждена.

С начала пандемии в Новой Зеландии, по данным американского университета Джонса Хопкинса, было зарегистрировано полторы тысячи случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались. Эхо Москвы