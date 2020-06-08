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НОВОСТИ

В Новой Зеландии снимают все ограничения из-за коронавируса

10:05 08.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Новая Зеландия снимает все ограничения из-за коронавируса. Это объявила премьер-министр страны Джасинда Арден. Она пояснила, что инфекция в стране полностью побеждена.

С начала пандемии в Новой Зеландии, по данным американского университета Джонса Хопкинса, было зарегистрировано полторы тысячи случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались.  Эхо Москвы

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