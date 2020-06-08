Донбасс не воссоединится с Украиной при нынешней власти - экс-министр юстиции

10:20 Источник: Известия

Донбасс никогда не вернется на Украину, пока ею правят нынешние власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «112».

«Полностью ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия», — сказала Лукаш.

Экс-министр сослалась на отчеты ЮНИСЕФ, согласно которым с начала этого года в Донбассе пострадали 10 детей — вдвое больше, чем в прошлом году при президентстве Порошенко. Также на неподконтрольной Киеву территории разрушены девять школ, сообщила она.

Уже при Зеленском, заявила Лукаш, согласно отчетам ОБСЕ и ООН, украинские солдаты и СБУ производят «пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийства». По ее мнению, власть не способна что-то сделать для мира.

«Украинские власти лишь продолжают имитировать некие игры в мирный процесс, создавая иллюзию чего-то», — подчеркнула бывший министр, добавив, что ничего не ждет от нынешнего президента. Известия