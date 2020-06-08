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НОВОСТИ

В Британии выступили против продажи "Ньюкасла" саудовскому принцу

10:32 08.06.2020 Источник: Газета.Ru

Сделка по продаже «Ньюкасл Юнайтед» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману может не состояться, сообщает The Telegraph.

По информации источника, против сделки по приобретению «сорок» консорциумом с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии выступили 16 членов парламента Великобритании. С соответствующим обращением они обратились к премьер-министру Борису Джонсону.

Отмечается, что политики осудили Салмана, напомнив, что его обвиняли в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Они также призвали прекратить использовать Великобританию как инструмент для «отмывания репутации через спорт» и заявили, что данная сделка «передает неверный посыл».  Газета.Ru

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