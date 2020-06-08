Число случаев коронавируса в РФ превысило 476 тысяч - оперштаб

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 985, всего в России заразились 476 658 человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным, суточный рост снизился до 1,9% против 2% днем ранее.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 957, общее число выздоровевших достигло 230 688. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 48,4% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло за сутки в России на 112 человек и составляет 5 971. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, это самый низкий показатель с 25 мая, когда было зарегистрировано 92 летальных исхода. Общее число умерших из-за коронавируса составляет 1,2% от всех заразившихся в России.