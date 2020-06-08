Открывший стрельбу в Москве мужчина был ранен при задержании и умер в больнице

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, подозреваемый оказал сопротивление во время задержания и был ранен.

"В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает. Ранее в результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих", - сказал собеседник агентства.

Позднее СК сообщил, что открывший стрельбу мужчина умер в больнице.