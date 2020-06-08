Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
11:20 08.06.2020 Источник: Известия
Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress могут ударить ракетами по территории России без захода этих самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства, считает украинское консалтинговое агентство Defense Express.
По мнению автора статьи, дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 км и AGM-86C CALCM более чем на 1,2 км достаточно для атаки «на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири».
В публикации отмечается, что дальность обнаружения целей у С-400 «Триумф» составляет 600 км.
Стратегическими объектами России в Арктике и Сибири в Defense Express называют инфраструктуру Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в регионе. Известия
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