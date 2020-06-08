Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
11:32 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ против демонстрантов в канадском Монреале в ходе многотысячной акции протеста против жестокости полиции и расизма. Об этом в воскресенье сообщило издание "Монреаль газетт".
В полиции подтвердили применение "химических раздражителей", отметив, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены пойти на такие меры после того, как протестующие начали бросать в них различные предметы. Как указала газета, по итогам протестов был задержан один человек за угрозы смерти в отношении сотрудников правопорядка.
В пятницу и субботу в Оттаве и Торонто проходили аналогичные акции. В шествии в столице страны принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который вместе с демонстрантами преклонил колено в память об умершем в США афроамериканце Джордже Флойде.
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.
Неделю назад в Торонто и Монреале также прошли акции в поддержку американских протестующих. В Монреале шествие завершилось погромами, по итогам которых за грабежи и мародерство были задержаны не менее 11 человек.
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