0
0
160
НОВОСТИ

Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов

11:32 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ против демонстрантов в канадском Монреале в ходе многотысячной акции протеста против жестокости полиции и расизма. Об этом в воскресенье сообщило издание "Монреаль газетт".

В полиции подтвердили применение "химических раздражителей", отметив, что сотрудники правоохранительных органов были вынуждены пойти на такие меры после того, как протестующие начали бросать в них различные предметы. Как указала газета, по итогам протестов был задержан один человек за угрозы смерти в отношении сотрудников правопорядка.

В пятницу и субботу в Оттаве и Торонто проходили аналогичные акции. В шествии в столице страны принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который вместе с демонстрантами преклонил колено в память об умершем в США афроамериканце Джордже Флойде.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Неделю назад в Торонто и Монреале также прошли акции в поддержку американских протестующих. В Монреале шествие завершилось погромами, по итогам которых за грабежи и мародерство были задержаны не менее 11 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
15
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
32
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
83
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
115
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
128
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
145
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
181
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
197
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
190
11:05 08.06.2020
Открывший стрельбу в Москве мужчина был ранен при задержании и умер в больнице
0
191

Возврат к списку