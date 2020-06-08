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НОВОСТИ

Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение

11:09 08.06.2020

Внесение в Конституцию поправок, укрепляющих статус русского языка, крайне важно, полагает директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев. По его словам, представители музейного сообщества, представители Совет при президенте Российской Федерации по русскому языку при подготовке изменений «радовались и очень хотели, чтобы эта поправка появилась и чтобы она была абсолютно конкретной».

«Это даст нам возможность сохранить нашу прекрасную страну, нашу великую державу Россию. Если мы сами это готовили, конечно мы должны поддерживать то, что сделано нашими руками», – считает Богатырев.

Как уже сообщала «НГ», голосование по поводу внесения поправок в Конституцию РФ запланировано на 1 июля. Жители Москвы смогут участвовать в этом процессе не только в традиционном, но и в электронном формате, 65 тыс. горожан уже подали заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на сайтах mos. ru и gosuslugi. ru.

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