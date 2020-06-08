Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
11:19 08.06.2020
Большинство поправок, предлагаемых к внесению в Конституцию РФ, - правильные и разумные, полагает актер, пародист Михаил Грушевский. По его словам, Конституция 1993 года оказалась несовершенна. «Со многими поправками я категорически согласен. Именно такими мне и виделись изъяны Конституции, принятой впопыхах в 1993 году. Мне нравится тезис о нерушимости границ и территорий, - говорит актер. - Не может обсуждаться вопрос о передаче российских территорий кому бы то ни было. Согласен и с поправками, касающимися русского языка. Значимой видится поправка о невозможности пересмотра нашей истории. Подавляющее большинство поправок мне кажутся очень правильными и разумными».
Также Грушевский считает важным явлением для страны само проведение общенародного голосования по такому важному вопросу. «Весь плебисцит по поводу изменений в Конституцию мне кажется очень симпатичным явлением в новейшей истории России. У нас таких плебисцитов не было с 1993 года», - заявил актер, добавив: «1 июля я приму участие в голосовании за поправки в нашу Конституцию».
Как уже отмечала «НГ», всероссийское голосование, на котором граждане смогут высказаться по поводу того, нужно ли вносить поправки в Конституцию, запланировано на 1 июля. В двух регионах РФ оно будет проводиться также в электронном формате.
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