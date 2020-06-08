В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
12:00 08.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну вводится в Великобритании. Это предусматривают новые правила в рамках борьбы с распространением коронавируса. Люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, будут обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес, где будут находиться в изоляции.
За отказ предоставить эти данные предусмотрен штраф в 100 фунтов стерлингов. Эхо Москвы
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