В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин

12:00 Источник: Эхо Москвы

Двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну вводится в Великобритании. Это предусматривают новые правила в рамках борьбы с распространением коронавируса. Люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, будут обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес, где будут находиться в изоляции.

За отказ предоставить эти данные предусмотрен штраф в 100 фунтов стерлингов. Эхо Москвы