0
0
141
НОВОСТИ

В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин

12:00 08.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну вводится в Великобритании. Это предусматривают новые правила в рамках борьбы с распространением коронавируса. Люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, будут обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес, где будут находиться в изоляции.

За отказ предоставить эти данные предусмотрен штраф в 100 фунтов стерлингов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
15
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
32
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
83
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
115
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
128
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
161
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
181
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
197
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
190
11:05 08.06.2020
Открывший стрельбу в Москве мужчина был ранен при задержании и умер в больнице
0
191

Возврат к списку