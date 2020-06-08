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Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ

12:05 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский внутренний туризм имеет потенциал десятикратного роста, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Туристическая отрасль, и в первую очередь наш внутренний туризм, имеет гигантский потенциал. Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год. То есть по сути это такой десятикратный потенциал роста", - сказал Чернышенко.

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