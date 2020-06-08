В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"

12:20 Источник: Интерфакс

Расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и "Бастион" тренируются в поражении морских целей с побережья Крыма и Кавказа, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв в понедельник.

"В позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья расчёты мобильных противокорабельных БРК "Бастион" и "Бал" Черноморского флота проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша", - заявил Рулёв.

По его словам, к учению привлечено порядка 50 единиц военной и специальной техники из состава ракетных соединений ЧФ.