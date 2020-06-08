ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
12:32 08.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз. Это признал зам.главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, пробы берутся постоянно. К ликвидации последствий разлива топлива привлечено более 500 человек.
«Что касается ПДК, Росприроднадзор ежесуточно берет пробы. И мы выводим зависимость, чем больше мы изъяли [топлива из воды], тем меньше ПДК, что логично объясняется. Если мы за [превышение ПДК в] тысячу [раз] заходили изначально, то, по сведениям Росприроднадзора, [в настоящее время] в наиболее сложных участках в 60 раз превышена концентрация ПДК», — сказал Чуприян.
На реках под Норильском установили дополнительные заграждения.
Напомним, произошедшее под Норильском признано чрезвычайной ситуации федерального уровня. Эхо Москвы
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