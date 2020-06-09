Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к конституции. Об этом, сославшись на результаты социологических исследований, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к конституции, об этом свидетельствую практически все социологические исследования", - сказал представитель Кремля. Он также подчеркнул, что "крупнейшие политические силы в РФ, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки".

Песков признал, что при этом "есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения". "Они могут высказывать различные точки зрения", - считает он. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президиума ЦК КПРФ, в котором не поддерживаются поправки к конституции.