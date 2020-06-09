Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
13:05 08.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Жителей Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил глава Министерства информации страны Игорь Луцкий.
«Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — сказал Луцкий.
«Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна», — заметил он.
Как полагает Луцкий, «важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит».
По словам Луцкого, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы, и задача прежде всего государственных СМИ заключается в том, чтобы его разрушать. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 22:40 08.06.2020
- Автор поправок к Конституции Талия Хабриева стала Заслуженным деятелем науки
- 22:00 08.06.2020
- Из-за последствий пандемии рискуют потерять работу более половины россиян - СМИ
- 21:20 08.06.2020
- США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями - Bloomberg
- 20:40 08.06.2020
- США стали насмехаться над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС - Рогозин
- 20:39 08.06.2020
- Поправки в Конституцию подчеркнут роль бизнеса в развитии страны
- 20:00 08.06.2020
- Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений у Ивана Голунова
- 19:55 08.06.2020
- В Подмосковье открылся очередной комплекс переработки отходов
- 19:20 08.06.2020
- Солдат-срочник погиб в воинской части ВДВ в Рязани - прокуратура
- 18:40 08.06.2020
- Мишустину предложили не повышать тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
- 18:00 08.06.2020
- Сотрудничество Китая с Россией беспокоит НАТО - Столтенберг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать