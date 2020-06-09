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Песков считает, что отсутствие на сайте по поправкам в Конституцию упоминания об "обнулении сроков" может объясняться техническим сбоем

13:20 08.06.2020 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что ситуация вокруг "поправки об обнулении сроков" главы государства, возникшая на специализированном интернет-сайте, может объясняться техническим сбоем.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескову напомнили, что на специализированном сайте, который информирует о поправках, не было поправки "об обнулении сроков президента" и ее внесли туда только после того, как об этом написали некоторые СМИ. Пескова спросили, известно ли, почему так произошло.

"Нет. (...) Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, в данном случае там все поправлено", - сказал Песков.

Пресс-секретаря также спросили, почему в "рекламной кампании" по телевидению и с помощью уличных билбордов, эта поправка не упоминается.

"Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах", - сказал Песков.

Он предположил, что, "наверняка есть какие-то инициативы, которые в рекламах не упоминаются".

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