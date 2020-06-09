В Волгоградской области жителям из-за жары разрешат ходить без перчаток

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителям Волгоградской области разрешат ходить без перчаток из-за жары. В регионе в настоящее время выше 30 градусов. Губернатор Андрей Бочаров поручил отменить требование обязательного ношения перчаток до конца дня. Взамен жителям посоветовали чаще мыть руки и использовать антисептик.

Перчатки и маски в Волгоградской области обязательны с 31 мая в транспорте и общественных местах.

На прошлой неделе власти Японии призвали жителей не носить маски в жаркую погоду, так как это может ухудшить самочувствие. Говорит Москва