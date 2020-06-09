Евгений Ройзман заразился коронавирусом
14:00 08.06.2020 Источник: Интерфакс
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что ему подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест (на COVID-19) решил сделать. Так и есть. Показал", - написал экс-мэр в соцсетях.
Он также обратился к публике с призывом отнестись к сложившейся ситуации серьезнее - "всех может коснуться".
"Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. (...) Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!" - резюмировал Ройзман.
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