Евгений Ройзман заразился коронавирусом

14:00 Источник: Интерфакс

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что ему подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.

"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест (на COVID-19) решил сделать. Так и есть. Показал", - написал экс-мэр в соцсетях.

Он также обратился к публике с призывом отнестись к сложившейся ситуации серьезнее - "всех может коснуться".

"Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. (...) Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!" - резюмировал Ройзман.