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Путин одобрил закон, дающий право студентам старших курсов преподавать в школах

15:00 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет студентам старших курсов право преподавать в школах до получения диплома. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие поправки внесены в закон "Об образовании в РФ".

Как пояснял ранее зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, в школе смогут преподавать успешно сдавшие сессию студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса. При этом с третьего курса студенты технических вузов смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам - секции и кружки, например такие, так робототехника.

При этом работодатель, согласно закону, будет определять, соответствует ли образовательная программа студента тематике дополнительных общеобразовательных программ. Четкий регламент допуска студентов к преподаванию согласуют и установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд.

Кроме того, закон уточняет, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании", подлежащих аттестации и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

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