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Подать заявления в вузы без предоставления результатов ЕГЭ можно будет дистанционно с 20 июня - Мишустин

15:12 08.06.2020 Источник: Интерфакс

Подать заявления на поступление в вузы без предоставления результатов ЕГЭ можно будет с 20 июня, в том числе дистанционно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще одна особенность этого года - возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что в текущем году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ разделяются. Так, все выпускники 9-х и 11- классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Те из них, кто захочет продолжить обучение в среднепрофессиональных образовательных организациях, будут зачислены туда по результатом в аттестате. Те выпускники, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ - это собираются сделать более 736 тысяч школьников.

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