Режим самоизоляции и пропусков отменят в столице 9 июня - Константин Ремчуков
14:02 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы в понедельник сообщил ее председатель Константин Ремчуков.
"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды", - сказал Ремчуков.
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