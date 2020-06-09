Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня - Собянин

14:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы решили отменить режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок с 9 июня, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок", - написал он в своем блоге.