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Собянин: Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня

15:31 08.06.2020

Москва возвращается к нормальной жизни – по словам мэра Сергея Собянина, с 9 июня в городе отменяется пропускной режим и график прогулок, а 23 июня в мегаполисе возобновят работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, в том числе, негосударственных учреждений, а также учреждений социальной защиты.

Чуть позже снимут и ограничения на использование общественной инфраструктуры города, например детских площадок. «А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы», - отметил градоначальник на своем сайте.

По его словам, в этот непростой период большинство горожан ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования, объявленные властями. «В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус», - заявил мэр. - Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии… Борьба еще не закончена».

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