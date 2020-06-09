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НОВОСТИ

Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ

15:32 08.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин указом присвоил высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Марии Захаровой, которая занимает пост официального представителя МИД РФ. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Кроме этого, согласно тексту указа, этот ранг присвоен директору генерального секретариата МИД РФ Сергею Бутину, послу по особым поручениям российского дипведомства Сергею Губареву, а также послам РФ в Монголии Искандеру Азизову, на Кубе Андрею Гуськову, в Йемене Владимиру Дедушкину, в Бангладеш Александру Игнатову, в ОАЭ Сергею Кузнецову и в Шри-Ланке Юрию Материю.

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