Кадыров поручил выделять деньги женихам на выкуп невест в Чечне

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рамзан Кадыров поручил выделить по 50 тысяч рублей женихам на выкуп невест в Чечне. Во всех регионах республики сформированы списки желающих жениться молодых людей, но имеющих финансовые трудности.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Чечни в Instagram, выплаты предусмотрены для выкупа 207 невест. Там отметили, что нехватка денег связана с пандемией коронавируса.

25 мая в Чечне частично сняли ограничения на проведение свадебных торжеств. Пока за невестой могут ехать только две машины, а на саму свадьбу разрешено приглашать исключительно самых близких родственников, передаёт Znak.com. Говорит Москва