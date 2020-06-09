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Кадыров поручил выделять деньги женихам на выкуп невест в Чечне

16:12 08.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рамзан Кадыров поручил выделить по 50 тысяч рублей женихам на выкуп невест в Чечне. Во всех регионах республики сформированы списки желающих жениться молодых людей, но имеющих финансовые трудности.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Чечни в Instagram, выплаты предусмотрены для выкупа 207 невест. Там отметили, что нехватка денег связана с пандемией коронавируса.

25 мая в Чечне частично сняли ограничения на проведение свадебных торжеств. Пока за невестой могут ехать только две машины, а на саму свадьбу разрешено приглашать исключительно самых близких родственников, передаёт Znak.com.  Говорит Москва

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